NBA. Golden State Warriors w finale Konferencji Zachodniej

- Mamy wielu utalentowanych graczy. Nigdy nie wiadomo, który z nas będzie "gorący" danego dnia. Staramy się dzielić piłką, tworzyć partnerom miejsce do rzutów bez obrońcy. Gdy piłka krąży między nami, dzieje się wtedy wiele dobrych rzeczy - stwierdził Curry, który w meczu numer cztery wziął trafianie do kosza na siebie.W poniedziałek rzucił 30 punktów, trafiając 9 z 15 rzutów z gry , w tym cztery trójki. Nie pomylił się przy żadnym z ośmiu rzutów wolnych, a dołożył do tego siedem asyst i pięć zbiórek. 21 punktów dorzucił Klay Thompson, a 18 miał Kevin Durant. Kolejne świetne spotkanie zagrał Draymond Green, który do 17 punktów, dołożył 11 asyst i 10 zbiórek.Warriors po raz czwarty wygrali wysoko z Jazz, ale zwycięstwa w serii nie przychodziły im aż tak łatwo, jak wskazują na to wyniki . Koszykarze z Utah potrafili niwelować duże zaliczki Warriors, jak choćby w trzeciej kwarcie, gdy zbliżyli się nawet na sześć punktów. Na więcej ich stać nie było, bo po prostu nie mieli kim pokonać najlepszej drużyny sezonu zasadniczego.W trzech ostatnich spotkaniach nie zagrał ich podstawowy rozgrywający George Hill (kontuzja palca u stopy), środkowy Rudy Gobert grał nie w pełni sił po urazie z pierwszej rundy, a w końcówce czwartego meczu kolano skręcił Rodney Hood. W poniedziałek najwięcej punktów dla Jazz rzucił Gordon Hayward - 25.Warriors przeszli przez dwie pierwsze rundy bez porażki, choć od trzeciego meczu pierwszej rundy z Portland Trail Blazers muszą radzić sobie bez trenera Steve'a Kerra, który ma poważne problemy z kręgosłupem i wątpliwe, by wrócił do prowadzenia drużyny w tym sezonie. Zastępuje go Mike Brown.Z Kerrem czy bez wiele wskazuje na to, że po raz trzeci z rzędu będziemy w finale NBA mieli Warriors i Cleveland Cavaliers. Drużyna LeBrona Jamesa też przez dwie pierwsze rundy przeszła bez porażki, też będzie długo odpoczywać przed swoim starcie w finale Konferencji Wschodniej i trudno spodziewać się, by Boston Celtics lub Washington Wizards byli w stanie w siedmiomeczowej serii zatrzymać Cavaliers. Podobnie sytuacja ma się na zachodzie. Czy to będą Rockets czy Spurs, Warriors będą zdecydowanymi faworytami starcia o finał.