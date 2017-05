Siatkówka. Po roku wypożyczenia Krzysztof Rejno wraca do ZAKSY

- To dla mnie ogromna szansa pogłębienia zdobytych w ZAKSIE doświadczeń. Od starszych kolegów nauczyłem się wiele, teraz będę miał możliwość zweryfikowania tej wiedzy na boisku - o podjętej decyzji o przejściu do MKS-u Będzin mówił rok temu Krzysztof Rejno.Jak się okazało, zmiana wyszła mu na dobre. Stelio De Rocco nie tylko od niego zaczynał komponowanie wyjściowej szóstki w całym sezonie, ale jego dobra postawa pozwoliła mu na zajęcie drugiego miejsca w rankingu najczęściej blokujących siatkarzy w Polsce (75 bloków rozgrywkach 2016/2017, w zestawieniu przegrał tylko z Mateuszem Sacharewiczem).Dodatkowo w 117 rozegranych setach Krzysztof Rejno zdobył 245 punktów, będąc zarówno najlepiej punktującym jak i najskuteczniejszym środkowym będzińskiego zespołu.Ponowne pozyskanie Rejno do składu wydaje się być decyzją nie tylko uargumentowaną sportowo, ale również naturalnym poszukiwaniem zastępstwa za Patryka Czarnowskiego, który w przyszłym sezonie z drużyny mistrzów Polski ma udać się do PGE Skry Bełchatów Do tej pory nie było głośno o transferach ZASKY. W klubie zwycięzców PlusLigi z ostatnich dwóch lat doszło do roszady na stanowisku trenerskim - Ferdinando De Giorgiego, który przejął kadrę Polski, zastąpił Andrea Gardini z Indykpolu AZS-u Olsztyn . Kontrakt na kolejny rok podpisał Sam Deroo, wiadomo, że zostaje również Paweł Zatorski.Władzom klubu nie udało się zatrzymać najlepszego atakującego ligi, Dawid Konarskiego, który przeniósł się do ligi tureckiej. Nie wiadomo, kto go zastąpi. Spekuluje się, że ZAKSA ma szukać wzmocnienia w przyjęciu poprzez podpisanie umowy z byłym zawodnikiem Skry, Facundo Conte, oraz że do drużyny może dołączyć Maurice Torres z Bunge Ravenna. Innym kandydatem do gry w kędzierzyńskim zespole jest amerykański siatkarz, Taylor Sander.