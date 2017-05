Serie A. Wojciech Szczęsny dostał własny program!

#ASRoma goalkeeper @13Szczesny13 has a new chat show starting Tuesday!

Gdzie zagra Szczęsny w przyszłym sezonie?

Na Twitterze włoskiego klubu pojawił się filmik zapowiadający program Wojciecha Szczęsnego, w którym Polak ma rozmawiać z kolegami z zespołu oraz żartować sobie z nich.Pierwszy odcinek pojawi się we wtorek 9 maja , a gościem będzie Radja "Ninja" Nainggolan. Kolejne odcinki będą pojawiały się codziennie aż do soboty. Następnymi gośćmi będą Antonio Rudiger, Edin Dżeko, Mohamed Salah oraz Kevin Strootman. Szczęsny jest znany ze swojego poczucia humoru oraz przebojowości, dzięki czemu stał się naturalnym kandydatem do poprowadzenia tego typu programu.Coraz więcej wskazuje na to, że bramkarz reprezentacji Polski nie zostanie w Romie na przyszły sezon. Włochów nie stać na to, by wykupić go z Arsenalu. A gdzie chciałby grać sam Szczęsny?