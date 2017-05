Liga Mistrzów. Alvaro Morata zdradził, co powiedział do niego Diego Simeone w trakcie półfinału Ligi Mistrzów

łg

Simeone mówi do Moraty w trakcie półfinału LM (scr)

Real Madryt w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów pokonał Atletico Madryt 3-0, ale jedną z zagadek pomeczowych stanowiło to, co Diego Simeone powiedział w trakcie spotkania do Alvaro Moraty. Napastnik Realu zdradził szczegóły.

Trener Atletico wcale nie namawiał Moraty do transferu. - Simeone zażartował sobie, w sposób zupełnie niezwiązany z futbolem. Znam go, bo grał z moim agentem Juanmą Lopezem i poprosił mnie o kilka croissantów z piekarni, którą otworzył - zdradził napastnik Realu, który niedawno w Madrycie otworzył piekarnię Crosantino.



Post udostępniony przez Crosantino (@crosantino) 31 Mar, 2017 o 5:11 PDT



Rewanżowe spotkanie Atletico z Realem w półfinale Ligi Mistrzów w środę o 20.45.



