Transfery. "The Independent": Wojciech Szczęsny chce wrócić do Arsenalu

Zdaniem gazety Polak jest rozczarowany postawą Romy, która do tej pory nie zadziałała w sprawie jego wykupu z Arsenalu. Nowy dyrektor sportowy Monchi ma już rozglądać się za potencjalnymi następcami Szczęsnego - jednym z nich może być Łukasz Skorupski, który jest wypożyczony z rzymskiego klubu do Empoli, gdzie spisuje się świetnie.Dla Szczęsnego taki scenariusz - Roma jest zadowolona z jego usług, ale wykupienie Polaka kosztowałoby ok. 15 mln euro - oznaczałby powrót na Emirates i ewentualną walkę z Petrem Cechem o miejsce w bramce. Według źródeł w Arsenalu Arsene Wenger jeszcze nie podjął decyzji, czy będzie chciał zatrzymać Polaka, czy oddać go do innego klubu."Independent" pisze, że zdanie Szczęsnego jest jasne - Polak znowu chce bronić w Premier League , nawet jeśli nie będzie mu dane grać w Arsenalu. Kilka klubów już miało nieformalnie pytać o jego usługi.