Tenis. Eugenie Bouchard najpierw słownie zaatakowała, a teraz pokonała Marię Szarapową! Ten uścisk dłoni...

- Maria Szarapowa to oszustka, a oszuści powinni być usuwani ze sportu - tak mówiła Bouchard kilka dni temu o rosyjskiej rywalce. - To niesprawiedliwe wobec innych zawodniczek, które grają fair. WTA wysłało dzieciom wiadomość typu: "nawet jak będziecie oszukiwać, to i tak powitamy was z otwartymi ramionami". To nie jest w porządku, a Szarapowa już nie może być moim wzorem po tym, co zrobiła.Nic dziwnego, że po tych słowach o ich pojedynku w drugiej rundzie madryckiego turnieju mówiło się więcej niż zwykle. Bouchard pokonała Szarapową po długim i dramatycznym meczu 7 :5, 2:6, 6:4.Po zakończonym meczu obie zawodniczki wprawdzie podziękowały sobie za grę, ale widać było, że w tradycyjnym uścisku dłoni brakowało wyraźnej serdeczności.