Premier League. Chelsea o krok od mistrzostwa, Middlesbrough drugim spadkowiczem

Chelsea 3-0 Middlesbrough FT:



Shots: 21-2

Possession: 54%-46%

Chances created: 15-1

Pass accuracy: 86%-85%



W poniedziałkowy wieczór na Stamford Bridge nie było najmniejszych wątpliwości kto walczy o tytuł najlepszej drużyny w kraju, a kto broni się przed spadkiem. Od samego początku to gospodarze zdecydowanie przeważali na boisku, co chwila zagrażali bramce Brada Guzana. Drużyna Conte do przerwy prowadziła 2:0, chociaż mogła, a nawet powinna strzelić więcej goli. W pierwszej połowie udało się to jednak "tylko" Diego Coście i Marcosowi Alonso.Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie, a "The Blues", chociaż okazji do powiększenia prowadzenia mieli kilka, to wykorzystali tylko jedną. W 65. minucie gola na 3:0 strzelił Nemanja Matić. Serb ustalił wynik spotkania, które było 300. zwycięstwem Chelsea na własnym stadionie w Premier League. Wcześniej tej sztuki dokonały tego tylko Manchester United i Arsenal.Porażka Middlesbrough oznacza, że zespół po roku gry w Premier League, dołączył do Sunderlandu i w przyszłym sezonie na pewno zagra w Championship. Chelsea zaś jest zaledwie o jedno zwycięstwo od szóstego w historii mistrzostwa kraju. Drużyna Conte świętować może już w piątek, kiedy na wyjeździe zmierzy się z West Bromwich Albion. Początek spotkania o godz. 21.