Siatkówka. Lotos Trefl Gdańsk nie przedłużył kontraktu z atakującym

- Szymon to utalentowany i pracowity gracz, jednak w tym sezonie nie miał szczęścia, bowiem rywalizować musiał z Damianem Schulzem, który przez niemal całe rozgrywki imponował formą. Dziękujemy mu za zaangażowanie i grę w barwach Lotosu Trefla, życząc jednocześnie powodzenia w kolejnych sezonach - powiedział Dariusz Gadomski. Atakujący w sezonie 2016/2017 pełnił głównie rolę rezerwowego i nie dostawał zbyt wielu szans na grę. Wszystko to było spowodowane świetną formą podstawowego zawodnika na tej pozycji, Damiana Schulza, i tym, że w świetle kolejnych kontuzji w zespole Andrea Anastasi nie decydował się na większe ryzyko ogrywania zawodników z kwadratu. Romać wystąpił łącznie w 26 ligowych meczach Trefla, zdobywając w nich 78 punktów.Wcześniej Szymon Romać grał w Cuprum Lubin , gdzie spędził dwa sezony. Klub ten zresztą przez lata pojawia się w karierze atakującego. Był jego pierwszą drużyną, a później wracał do niego po sezonach spędzonych w Czarnych Radom (2008-2010) oraz Energetyku Jaworzno (2012-2014).Za czasów juniorskich Romać był uznawany za jedną z największych nadziei polskiej siatkówki. Dwa razy sięgnął po mistrzostwo kraju na tym szczeblu (2010, 2011 - najlepszy zagrywający i MVP turnieju), a dwa lata temu zdobył brązowy medal Ligi Europejskiej z seniorską kadrą B.W Lotosie Treflu Gdańsk doszło do sporych zmian. Piotr Gacek skończył karierę, odeszli Dmytro Paszycki, Michal Masny, Bartosz Gawryszewski i Miłosz Hebda. Na ich miejsce klub oficjalnie pozyskał Piotra Nowakowskiego i Macieja Olenderka. Kontrakty przedłużyli natomiast Mateusz Mika i Damian Schulz. Spekuluje się, że do gdańszczan z Arkasu Izmir dołączy kanadyjski rozgrywający Tyler Sanders. W kręgu zainteresowań klubu jest również Aleksander Śliwka, który czeka na zgodę macierzystej drużyny, Asseco Resovii Rzeszów , by przenieść się na Północ Polski.