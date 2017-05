Ekstraklasa. Cracovia bliżej utrzymania. "Pasy" lepsze od Arki Gdynia

TABELA - GRUPA B



Nieprawdopodobny ścisk na dole, a w 33. kolejce zmierzą się między sobą cztery ostatnie drużyny: #ARKGKŁ i #ŚLĄRCH! pic.twitter.com/MfwyMmg3YD — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 8, 2017

Chociaż było to bardzo ważne spotkanie dla układu grupy spadkowej naszej ligi, to niemal przez całą pierwszą połowę, żadna z drużyn nie wyglądała na zespół, który chce wygrać za wszelką cenę. Dopiero w końcówce zaatakowali piłkarze Jacka Zielińskiego, co dało im ważnego gola. W 44. minucie, po dośrodkowaniu Damiana Dąbrowskiego, bramkę głową zdobył Krzysztof Piątek.Po przerwie Arka chciała ruszyć do ataków, jednak tego dnia nie miała żadnego pomysłu na sforsowanie defensywy Cracovii. Gospodarze zaś doczekali się drugiej szansy na strzelenie gola. W 72. minucie dośrodkowanie z prawej strony boiska ręką we własnym polu karnym zatrzymał Marcin Warcholak. Niespełna 120 sekund później bramkę na 2:0 z rzutu karnego zdobył Dąbrowski.Porażka sprawiła, że Arka znalazła się w strefie spadkowej ekstraklasy. Gdynianie zajmują przedostatnie miejsce i mają tyle samo punktów (17) co ostatni Ruch Chorzów i znajdujący się tuż nad nimi Śląsk Wrocław . Piłkarze Leszka Ojrzyńskiego tracą punkt do 13. w tabeli Górnika Łęczna i dwa punkty do 12. Piasta Gliwice. Cracovia zaś awansowała na 11. miejsce w rozgrywkach i nad strefą spadkową ma już trzy punkty przewagi.Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (piątek, 18.)Arka Gdynia - Górnik Łęczna (piątek, 20.30)Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów (sobota, 18)Wisła Płock - Cracovia (sobota, 20.30)