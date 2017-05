Siatkówka. Robbert Andringa za Aleksandra Śliwkę w Indykpolu AZS-ie Olsztyn

- Priorytetem było dla nas zatrzymanie Aleksandra Śliwki - wyjaśnił prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM S.A. w Olsztynie , Tomasz Jankowski. - Od lutego prowadziliśmy rozmowy z samym zawodnikiem oraz Asseco Resovią Rzeszów w sprawie wypożyczenia na kolejny sezon. Niestety nie otrzymaliśmy zgody, więc szukaliśmy jego następcy. Wybór padł na reprezentanta Holandii, którego mocną stroną jest bardzo dobre przyjęcie zagrywki. Jestem przekonany że zawodnik wkomponuje się w zespół, co przełoży się na dobre wyniki w następnym sezonie - dodał.- Jestem zadowolony i podekscytowany z dołączenia do Indykpolu AZS Olsztyn w przyszłym sezonie - odpowiedział mu Robbert Andringa. - Nie mogę się już doczekać, kiedy będę grał w PlusLidze i rywalizował z najsilniejszymi drużynami na świecie - zaznaczył holenderski przyjmujący.Andringa ma 27 lat. Karierę zaczynał w holenderskim Lycurgus Groningen Volleyball i grał tam pięć lat (2008-2013), zdobywając dwa srebrne i dwa brązowe medale krajowych mistrzostw. Miał również możliwość wystąpienia w europejskich pucharach. Kolejny rok spędził w Lindemans Aalst, z którym wygrał Puchar i Superpuchar Belgii . Kolejne przenosiny, tym razem do Stade Poitiers, poskutkowały 8. miejscem we francuskich rozgrywkach. Z reprezentacją Holandii sięgnął po złoto Ligi Europejskiej w 2012 roku.Wciąż oficjalnie nie ogłoszono, gdzie kolejny sezon spędzi Aleksander Śliwka. W rozmowie ze Sport.pl zdradził, że będzie to albo Asseco Resovia Rzeszów, albo Lotos Trefl Gdańsk Indykpol AZS Olsztyn po zdobyciu 5. miejsca w PlusLidze nie zachował całego składu. Pierwszy drużynę opuścił trener Andrea Gardini, który w przyszłym sezonie zajmować się będzie ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Na jego miejsce zatrudniono znanego z MKS-u Będzin , Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Australii Roberto Santilliego. Drużynę opuścili Śliwka i Wojciech Włodarczyk (ONICO Warszawa). W klubie zostaną natomiast Daniel Pliński, Miłosz Zniszczoł, Ezequiel Palacios, Adrian Buchowski, Michał Żurek oraz Jakub Zabłocki.