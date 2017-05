Theo Hernández blisko Realu Madryt. To koniec "paktu o nieagresji" z Atletico?

Koniec "paktu o nieagresji"

Jest już niemal przesądzone, że utalentowany francuski obrońca od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem Realu Madryt . W poniedziałek przeszedł testy medyczne, po których ma podpisać pięcioletni kontrakt z "Królewskimi" - podaje hiszpański dziennik AS O pozyskanie Hernándeza zabiegała również mocno Barcelona. Dwa tygodnie temu jej przedstawiciele spotkali się nawet w tej sprawie z Manuelem Garcią Quilonem, agentem Hernándeza. Jak się okazuje propozycja Realu była o wiele bardziej atrakcyjna. Oficjalnie klub z Madrytu ma ogłosić nowy transfer pod koniec maja , konkretnie po finale Pucharu Króla, w którym Barcelona zmierzy się z Deportivo Alaves.Według nieoficjalnych informacji za pozyskanie Hernándeza "Królewscy" zapłacą lokalnemu rywalowi 24 mln euro. Tyle zresztą wynosiła kwota odstępnego. Początkowe zarobki młodego Francuza w Realu mają wynosić 3,5 mln rocznie i wzrastać wraz z upływem umowy.Przejście Hernándeza do Realu oznacza również koniec tzw. paktu o nieagresji, który obowiązywał między dwoma madryckimi gigantami. Była to nieformalna umowa, polegająca na niedopuszczaniu do transferów między Realem a Atletico.