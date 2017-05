Premier League. Kiedyś był gwiazdą, teraz częściej bywa pośmiewiskiem. Anglia śmieje się z Wayne'a Rooneya

Chamberlain sending Rooney to get a new hair transplantpic.twitter.com/XegUPzMIkS — IDontLikeSpurs (@IDontLikeSpurs) 7 maja 2017

Wayne Rooney trying to keep up with Oxlade-Chamberlain pic.twitter.com/2YNmfC2fQW — Footy Humour (@FootyHumour) 7 maja 2017

- Wayne Rooney jest w odczepionym wagonie i jego pobyt w Manchesterze United dobiega do nieuchronnego końca - to wniosek Roya Keane'a, byłego znakomitego pomocnika i kapitana ekipy z Old Trafford, po tym co zobaczył w decydujących momentach rewanżowego spotkania w ćwierćfinale Ligi Europy przeciw Anderlechtowi.Zdanie Keane'a podzielają też inni. Przede wszystkim kibice, którzy po ostatniej porażce z Arsenalem (0:2) wyśmiewali Anglika w mediach społecznościowych, wysyłając go na sportową emeryturę do Chin albo do MLS (liga piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych).Po ostatnim jego występie w internecie krąży mnóstwo żartów. Internauci szczególnie upodobali sobie jedną sytuację, w której Rooney w nieporadny sposób próbował zatrzymać Alexa Oxlade'a-Chamberlaina.Wydaje się, że historia Rooneya na Old Traford właśnie dobiega końca. Kibice United nie są zadowoleni z jego gry , a Jose Mourinho wielokrotnie zwracał mu uwagę, że źle się prowadzi i nie wykorzystuje swojego potencjału.Umowa Rooneya z Manchesterem United obowiązuje jednak do połowy 2019 roku.