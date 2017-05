Burdy zamiast mistrzostwa. Kibice Feyenoordu zaatakowali policjantów

Ook op de Meent wordt de ME bekogeld. pic.twitter.com/aaQ9qgsDQJ — Bob van Keulen (@BobHGL) 7 maja 2017

Feyenoord w miniony weekend miał zapewnić sobie mistrzostwo Holandii . Kibice byli przygotowani na wielkie świętowanie, ale spotkało ich duże rozczarowanie. Ich piłkarze przegrali bowiem 0:3 w derbach z Excelsiorem. To sprawia, że losy tytułu rozstrzygną się dopiero w ostatniej kolejce.Po meczu rozczarowani kibice postanowili wyładować swoją frustrację na policji. Na ulicach Rotterdamu doszło do zamieszek. W kierunku policjantów poleciało wiele przedmiotów. Holenderskie media nie podają jednak żadnych informacji na temat rannych, ani zatrzymanych.Feyenoord tytuł może zapewnić sobie w ostatniej kolejce. Musi jednak ograć na własnym stadionie Heracles. Szanse na mistrzostwo ma także Ajax (gra na wyjeździe z Willem II Tilburg), który w tym momencie traci do Feyenoordu jeden punkt.