MŚ 2018. Rumuńskie kluby mogą nie puścić swoich piłkarzy na mecz z Polską

Rosja zaostrzyła kary dla kibiców

Artur Boruc przerywa milczenie

To może być prawdziwy problem dla reprezentacji Rumunii przed meczem z Polską. Kluby z kraju naszego najbliższego rywala zagroziły, że nie puszczą zawodników na spotkanie eliminacji mistrzostw świata, jeśli władze związku nie uszanują ich postulatów.O jakie postulaty chodzi? Najważniejszy to podział pieniędzy z tytułu praw telewizyjnych. Otóż miejscowy związek piłki nożnej (FRF) chce, by 5 proc. sumy z tytułu praw trafiło do klubów z drugiego i trzeciego poziomu, co ma zapewnić rozwój piłki w mniejszych ośrodkach. Największe kluby w kraju zgodzić na to się jednak nie chcą.Drugą kością niezgody w tym sporze jest propozycja zmian struktur, przez co organizacja zrzeszająca kluby Liga 1 - LPF miałaby utracić jedno miejsce w Komitecie Wykonawczym FRF. W założeniu zostałoby ono podarowane przedstawicielowi piłkarstwa młodzieżowego.Florin Prunea - były bramkarz reprezentacji Rumunii, a dziś członek Komitetu Wykonawczego nie ma wątpliwości, do czego miałyby prowadzić te zmiany. - FRF naprawdę chce znieść LPF, przejąć organizację piłkarskiej ligi i skupić pełną kontrolę nad rynkiem praw telewizyjnych. O tym planie wiemy od dawna i rozmawiałem już o tym z prezesami klubów pierwszoligowych - mówi Prunea, cytowany przez PAP, w rozmowie z "Gazetą Sporturilor".Według informacji dziennika, rumuńskie kluby w ramach protestu chcą zagrozić, że nie puszczą swoich piłkarzy na mecz z Polską ( 10 czerwca ) w eliminacjach mistrzostw świata. Oznaczałoby to, że w Warszawie musieliby zagrać tylko przedstawiciele klubów zagranicznych.A tych wcale tak wielu nie jest. Selekcjoner Christoph Daum przed poprzednim spotkaniem z Polską do szerokiej kadry powołał aż 12 zawodników z ligi rumuńskiej.