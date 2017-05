El. MŚ 2019 koszykarzy. Trudna droga reprezentacji Polski do Chin

Wyniki losowania kwalifikacji do MŚ 2019:

W koszykówce zaczyna się właśnie wielka rewolucja w rozgrywkach międzynarodowych. Do tej pory największe turnieje, a także eliminacje do nich odbywały się latem. Od tej jesieni FIBA wprowadziła eliminacje do MŚ na wzór tych piłkarskich i mecze będą organizowane w czterech okienkach w ciągu roku, w trakcie sezonu klubowego. Pierwszy raz format zostanie przetestowany podczas eliminacji do MŚ 2019.Awans do turnieju, który w 2019 roku zorganizują Chiny, wywalczy 12 drużyn z Europy. W eliminacjach wezmą udział 32 ekipy, a rywalizacja podzielona jest na dwa etapy. Mecze grupowe zostaną rozegrane w okienkach reprezentacyjnych. W systemie mecz i rewanż kadry zagrają w listopadzie 2017 roku, a także w lutym i w czerwcu 2018 r. Do kolejnej fazy awansują trzy najlepsze drużyny z grupy. W drugim etapie będziemy mieli tylko cztery sześciozespołowe grupy - wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu i listopadzie 2018 roku oraz w lutym 2019 roku. Do mistrzostw świata zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie.Polacy w pierwszej rundzie trafili do grupy C. Będą mierzyć się z Litwą, Węgrami i drużyną z dodatkowych kwalifikacji (kto to będzie, okaże się 19 sierpnia). W kolejnym etapie, jeśli Biało-Czerwoni zajmą jedno z trzech czołowych miejsc, będą walczyć z drużynami z grupy D, czyli prawdopodobnie Włochami i Chorwacją oraz Rumunią lub drużyną z dodatkowych kwalifikacji.- Podoba mi się grupa, którą wylosowaliśmy. Myślę, że mamy szansę na to, by awansować do turnieju - mówi Sport.pl selekcjoner reprezentacji Polski Mike Taylor.Nowy format rozgrywek to w teorii szansa dla reprezentacji Polski na grę w wielkim turnieju, bo do tej pory przepustkę na MŚ dawało tylko bardzo dobre miejsce w mistrzostwach Europy lub tzw. dzika karta, której Polacy nigdy nie otrzymali. Z drugiej strony, jest wiele niewiadomych, a od układu terminarza będzie zależało to, w jak silnym składzie przyjadą rywale.Wiadomo już, że NBA nie zezwoli swoim koszykarzom na grę w reprezentacjach narodowych w trakcie trwania sezonu. Jedynym możliwym terminem, w którym gracze z najlepszej ligi świata będą mogli wystąpić w kadrze, to okienko czerwcowe. Dla Biało-Czerwonych losowanie ułożyło się o tyle pechowo, że w meczu z najsilniejszym grupowym rywalem - Litwą - zagrają u siebie właśnie wtedy, gdy z graczy NBA będzie można już skorzystać. W tej chwili Litwini mają w NBA trzech graczy, są to Jonas Valanciunas z Toronto Raptors, Donatas Motiejunas z New Orleans Pelicans, Domantas Sabonis z Oklahoma City Thunder. Nawet gdyby drużyna któregoś z nich dotarła do finału NBA w przyszłym roku, to na mecz Polską powinni przyjechać. W listopadowym starciu na Litwie, żaden z nich nie zagra.Reprezentacja Polski tego "problemu" nie ma, bo w kadrze na razie gracze z NBA nie występują (Marcin Gortat z gry zrezygnował). Ani Węgrzy, ani drużyna z dodatkowych kwalifikacji także takiego zawodnika nie ma, więc to wpływu na rywalizację mieć nie będzie. Ale już w kolejnej rundzie, jeśli Polakom przyjdzie się mierzyć z Chorwacją lub Włochami, już tak.Zanim jednak Biało-Czerwoni zaczną myśleć o kwalifikacjach do MŚ, we wrześniu zagrają w mistrzostwach Europy. W fazie grupowej w Helsinkach zmierzą się z Finlandią, Francją, Grecją, Islandią i Słowenią. Do fazy pucharowej, rozgrywanej w Stambule, awansują cztery najlepsze drużyny z czterech sześciozespołowych grup.1. Czarnogóra, 2. Słowenia, 3. drużyna z dodatkowych kwalifikacji, 4. Hiszpania1. drużyna z dodatkowych kwalifikacji, 2. Turcja, 3. Łotwa, 4. Ukraina1. POLSKA, 2. drużyna z dodatkowych kwalifikacji, 3. Litwa, 4. Węgry1. Włochy, 2. drużyna z dodatkowych kwalifikacji, 3. Chorwacja, 4. Rumunia1. drużyna z dodatkowych kwalifikacji, 2. Belgia , 3. Francja , 4. Rosja