Tragiczna śmierć słynnego agenta. Przyjaciel Maradony popełnił samobójstwo?

Niedziela była dniem pełnym wrażeń dla Diego Maradony. Najpierw argentyński piłkarz przedstawiony został jako nowy szkoleniowiec Al Fuijarah, klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a potem dowiedział się o śmierci Jorge Cyterszpilera.Agent i przyjaciel Maradony spadł z siódmego piętra hotelu w Buenos Aires Policja próbuje ustalić, jak doszło do wypadku. Argentyńskie media nie wykluczają samobójstwa. Podają, że 58-latek od niedawna walczył z depresją Cyterszpiler przeżywał ostatnio trudne chwile w życiu prywatnym. Po rozstaniu z żoną korzystał z usług specjalistów. Jego terapeuta podobno przebywał nawet z nim w niedzielę w hotelu, a do wypadku miało dojść, kiedy zostawił go na chwilę samego w pokoju.Cyterszpiler to wieloletni przyjaciel, ale także agent Maradony. Przeprowadzał jego pierwszy transfer z Argentinos Juniors do Boca Juniors. Był ostatnio także menedżerem takich piłkarzy jak Luciano Vietto z FC Sevilla i Martina Demichelisa z Malagi.