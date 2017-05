Ekstraklasa. 10. z rzędu wyjazdowa wygrana Legii. Mistrz Polski lepszy od Pogoni

cyklista_ekonomista pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Nie lubię narzekania na sędziów, ale Marciniak to porażka do kwadratu. W pierwszej połowie gwizdnął dwa spalone legionistów, gdy strzelali z czystej pozycji. Na szczęście raz piłkę wygarnął Słowik, a potem legionista chybił. Potem tragedia... Radovic nurkuje w polu karnym i zero reakcji, Radovic nurkuje w polu karnym i zero reakcji, Radovic z żółtą kartką nurkuje przed Fojutem (powtórki pokazały ZERO kontaktu cielesnego), Fojut wylatuje z boiska.



Kibicuję Legii i szanuję Rado za to, co robił przed transferem do Chin, ale trzymanie takiego nurka na boisku to obraza tego klubu i obraza kibiców. Ludzie czekają tydzień na mecz, by obejrzeć występ symulanta.