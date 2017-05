Fernando Gaviria nowym liderem Giro d'Italia

Trzeci etap, ostatni na Sardynii, liczył sobie 148 km. Na 10 km przed metą od peletonu oderwało się siedmiu zawodników, w tym Gaviria. Kolumbijczyk finiszował najszybciej, wyprzedzając plasujących się ostatecznie na odpowiednio drugim i trzecim stopniu podium Niemca Ruedigera Seliga oraz Włocha Giacomo Nizzolo.W zasadniczej grupie do mety dojechał dotychczasowy lider klasyfikacji łącznej Andre Greipel z Niemiec. Po niedzielnym etapie zajmuje w niej 2. miejsce ze startą 9 sekund do Gavirii, trzeci jest Austriak Lukas Poestlberger, który traci do Kolumbijczyka 13 sekund.Na poniedziałek zaplanowano pierwszy z dwóch etapów na Sycylii - 181 km kończące się podjazdem na Etnę.