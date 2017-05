Boks. Mariusz Wach się tłumaczy. I zapowiada swoją walkę z Wilderem

Mariusz Wach zabrał głos w wiadomo jakiej sprawie... ?? pic.twitter.com/jKaWizymMS — Polsat Sport (@polsatsport) 6 maja 2017

Po zwycięstwie Joshuy nad Kliczką Wach był telefonicznym gościem studia Polsatu Sport. Świetny pojedynek na Wembley skomentował tak:Teraz Mateusz Borek wrócił do sytuacji, chcąc poznać przyczyny dziwnej dyspozycji Wacha.W dalszej części rozmowy z reporterem Polsatu Wach mówił o swojej walce z Whyte'em, która odbędzie się 3 czerwca w Londynie, i o następnym rywalu, po ewentualnym zwycięstwie. - To jest przepustka do pojedynku, na który wszyscy czekają, do walki o mistrzostwo świata - stwierdził 37-letni krakowianin. Na pytanie czy to ma być przepustka do Joshuy lub Luisa Ortiza, Wach odpowiedział: "Na pewno nie do Joshuy. Gdzieś Stany Zjednoczone...". Wówczas Borek zapytał czy jest możliwa walka z Wilderem. - Jest. Wiadomo, wszystko zależy od 3 czerwca . Psychicznie jestem przygotowany do tak ciężkiego pojedynku - odpowiedział Wach.Wilder to mistrz świata federacji WBC. Amerykanin ma 31 lat, na zawodowym ringu stoczył 38 walk, wygrał wszystkie, aż 37 przed czasem. Jednym z pokonanych przez niego zawodników jest Artur Szpilka, znokautowany półtora roku temu, w dziewiątej rundzie. Wach ma 33 zwycięstwa (17 przed czasem) i dwie porażki (jedna przed czasem). Swój najważniejszy dotąd pojedynek stoczył jesienią 2012 roku, kiedy to przegrał na punkty z Władimirem Kliczką.