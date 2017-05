Liga hiszpańska. Morata: gram mniej niż myślałem. "As": Morata lepszy od Benzemy

Liczba goli w lidze: Morata 15, Benzema - tylko dziewięć. I to mimo że pierwszy z wymienionych napastników Zinedine'a Zidane'a spędził na boiskach La Liga aż o 400 minut mniej od drugiego (1340 - 1751). Liczba bramek we wszystkich rozgrywkach: Morata 20, Benzema 17, a tu różnica w czasie gry wynosi aż tysiąc minut na korzyść Francuza (2924 - 1881). "As" wyliczył, że w tym sezonie Benzema trafia do siatki średnio co 174 minuty, a Morata - co 94 minuty. W lidze różnica jest jeszcze większa, bo Hiszpan strzela gola średnio co 89 minut, a Francuz robi to raz na 194 minuty.Świadomi takich statystyk dziennikarze po wyjazdowym meczu Realu z Granadą zapytali Moratę czy przeszkadza mu, że nie dostaje od Zidane'a więcej szans na grę w podstawowej "11". - Jestem gotowy zawsze, kiedy trener daje mi szansę. Gram mniej niż myślałem, zawsze chcę grać i trafiać jak najwięcej, ale nie zawsze się da. W sumie ludzie myślą o tym więcej niż ja sam - dyplomatycznie odpowiedział. - Nie myślę o tym, że mam więcej bramek od któregoś z kolegów - dodał, gdy zauważono, że strzela częściej niż Benzema.Liczby dwóch napastników Realu dziennikarze zestawiają, bo 24-letni wychowanek często jest wymieniany w kontekście gry w innych klubach. Latem ubiegłego roku "Królewscy" sprowadzili go z Juventusu Turyn za 30 mln euro, korzystając z opcji pierwokupu. Po dwóch dobrych sezonach spędzonych we Włoszech Morata miał być jednym z najważniejszych graczy Zidane'a. Klub z Santiago Bernabeu nie sprzedał go nawet Chelsea, która oferowała aż 70 mln euro. Londyńczycy, których prowadzi świetnie znający się z Moratą z Juventusu Antonio Conte, podobno chcą kupić Hiszpana i teraz. Zainteresowane nim mają być też m.in. Borussia Dortmund i Atletico Madryt. Przy okazji niedawnego meczu Realu z Atletico w półfinale Ligi Mistrzów Morata i trener "Atleti" Diego Simeone zamienili kilka słów, co od razu wzbudziło spekulacje. - Mamy dobre relacje, rzucił żart zupełnie niezwiązany z piłką, nie złożył mi żadnej propozycji - wytłumaczył Morata, przekonując, że pierwszym wyborem cały czas jest dla niego obecny klub. - W następnym sezonie chcę grać w Realu. Kto by nie chciał? Każdy piłkarz na świecie chciałby być w Realu. Wierzę w siebie - zadeklarował.