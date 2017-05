Liga angielska. Okropny faul w meczu Bournemouth - Stoke. I dziwna reakcja sędziego

- To było straszne, ten chłopak w ogóle się nie skontrolował - ocenił sytuację menedżer Stoke, Mark Hughes. Trudno nie zgodzić się z trenerem.Sędzia Paul Tierney popełnił duży błąd, pokazując Arterowi tylko żółtą kartkę.Arter to 27-letni pomocnik. W bieżącym sezonie rozegrał 34 mecze i dostał 13 żółtych kartek. Dwie z nich zobaczył w spotkaniu z West Hamem w sierpniu ubiegłego roku. To jedyny mecz, w którym został usunięty z boiska.