Kajetan Kajetanowicz drugi w Rajdzie Wysp Kanaryjskich

Wyniki Rajdu Wysp Kanaryjskich - 2. rundy FIA ERC 2017:

Klasyfikacja Rajdowych Mistrzostw Europy po Rajdzie Wysp Kanaryjskich:

Kajetanowicz i Baran w świetnym stylu ukończyli Rajd Wysp Kanaryjskich, zajmując wysokie, drugie miejsce klasyfikacji generalnej. Przy fenomenalnym dopingu miejscowych i przyjezdnych kibiców rozegrała się zacięta i bardzo wyrównana walka o podium drugiej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy. Dla załogi LOTOS Rally Team był to drugi start na Gran Canarii, kolejny zakończony na tak wysokiej pozycji. Polacy pokonali wszystkich lokalnych kierowców i dzięki skutecznej oraz precyzyjnej jeździe zebrali dużą liczbę punktów, które zaprocentowały awansem w klasyfikacji sezonowej na trzecią pozycję!Sobotni etap ponownie zaskakiwał zmienną pogodą. Odcinki specjalne wytyczone w północno-wschodniej części wyspy rozgrywane były zarówno w bezchmurnych i słonecznych warunkach, jak i w gęstej mgle, która ograniczała widoczność do kilkudziesięciu metrów. Podnosiło to poziom adrenaliny i widowiskowość rywalizacji, którą ponownie obserwowały tłumy kibiców, również z naszego kraju.Dynamiczne tempo i bezbłędna jazda załogi LOTOS Rally Team pozwoliła ukończyć na podium 6 z 12 odcinków specjalnych, dwa z nich wygrywając. Tegoroczne zmagania cyklu FIA ERC (Rajdowe Mistrzostwa Europy) są niezwykle wyrównane - do rywalizacji w rozgrywanej na Wyspach Kanaryjskich drugiej rundzie przystąpiło aż 27 załóg w samochodach najwyższej klasy R5, a łącznie na starcie pojawiła się ogromna liczba 125 kierowców reprezentujących 18 narodowości.Finałowa pętla zawodów również dostarczyła sporo emocji. Kajetanowicz wygrał przedostatni odcinek specjalny, dzięki temu łącznie na swoim koncie ma już 105 zwycięstw na poszczególnych próbach Mistrzostw Europy. Duża ilość punktów zebranych za drugie miejsce w rajdzie, a także drugie i trzecie miejsce na poszczególnych etapach, pozwoliła na awans na trzecie miejsce klasyfikacji sezonowej. "Kajto" ma teraz w dorobku 35 punktów, liderem pozostaje Portugalczyk Bruno Magalhaes, który w zawodach uplasował się za Ustronianinem (63 punkty). Drugie miejsce zajmuje Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (46 punktów). Trzecie starcie cyklu rozegra się w Grecji, na trasach legendarnego Rajdu Akropol. Zawody rozegrane zostaną za niecały miesiąc, w dniach 2-4. czerwca.Kajetanowicz: - Za nami bardzo ekscytujący rajd, drugie miejsce przy tak zaciętej rywalizacji i trudnej walce jest czymś wyjątkowym. To fantastyczne wydarzenie, nie tylko pod względem wyjątkowych odcinków specjalnych. Mnóstwo kibiców, atmosfera naprawdę gorąca, nie tylko przez wysokie temperatury i ciężką pracę, ale też przez dużo emocji, którymi dzielili się fani. Oczywiście czuję pewien niedosyt, bo chciałbym zwyciężać w każdym rajdzie, ale nie zawsze jest to możliwe. Będziemy nadal starali się poprawiać, robiliśmy tu małe kroczki do przodu, dzięki czemu wygraliśmy ze wszystkimi lokalnymi kierowcami. Dziś byłem bardzo zadowolony ze swojej jazdy, ale na pewno jest jeszcze miejsce na poprawę. Dziękuję całemu zespołowi LOTOS Rally Team, robi fantastyczną robotę. Jesteśmy na dobrej drodze, by móc walczyć o kolejny tytuł.Baran: - Naprawdę ciężko pracowaliśmy w ten weekend. Wykręciliśmy kilka czasów, z których mamy prawo być zadowoleni, a drugie miejsce wśród takiej, asfaltowej konkurencji, jest bardzo dobrym wynikiem . W klasyfikacji Mistrzostw Europy awansowaliśmy na trzecie miejsce. Różnice w czołówce są niewielkie i zapowiada się naprawdę emocjonujący sezon.1. Łukjaniuk/Arnautow (Rosja, Ford Fiesta R5) 2:06:01,8 s.2. Kajetanowicz/Baran (Polska, Ford Fiesta R5) +57,2 s.3. Magalhaes/Magalhaes (Portugalia, Skoda Fabia R5), +1:03,6 s.4. Ares/Pintor (Hiszpania, Hyundai i20 R5) +1:15,4 s.5. Monzón/Deniz (Hiszpania, Ford Fiesta R5) +1:28,7 s.6. López/Rozada (Hiszpania, Peugeot 208 T16 R5) +1:33,8 s.7. Garcia/Gonzalez (Hiszpania, Ford Fiesta R5) +1:41,4 s.8. Michel/Degout ( Francja , Skoda Fabia R5) +1:43,7 s.9. Bouffier/Giraudet (Francja, Ford Fiesta R5) +2:23,2 s.10. Griebel/Kopczyk ( Niemcy , Skoda Fabia R5) +2:37,1 s.1. Bruno Magalhaes (Portugalia) 63 pkt.2. Aleksiej Łukjaniuk (Rosja) 46 pkt.3. Kajetan Kajetanowicz (Polska) 35 pkt.4. Marijan Griebel (Niemcy) 27 pkt.5. José Maria López (Hiszpania) 27 pkt.6. Josh Moffett (Irlandia) 20 pkt.7. Iván Ares (Hiszpania) 19 pkt.8. Nikołaj Griazin (Rosja) 15 pkt.9. Luis Monzón Artiles (Hiszpania) 15 pkt.10. Pedro Meireles (Portugalia) 9 pkt.