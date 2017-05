Bundesliga. Robert Lewandowski zapowiada specjalną cieszynkę po narodzinach córki

- To wyjątkowe, nowe uczucie, czuję się dobrze, tak jak i moja żona. Chcielibyśmy podziękować za wszystkie wiadomości, które otrzymaliśmy. To był wyjątkowy mooment, od teraz wszystko w domu będzie trochę inne, ale jesteśmy szczęśliwi. Zmieniałem już pieluchę, tak jak i inni nowi rodzice.Lewandowski ogłosił światu, że jego żona jest w ciąży specjalną cieszynką po golu z Atletico Madryt (1-0). Czy z okazji narodzin córki ma przygotowanego coś specjalnego na sobotni mecz z Darmstadt? - Pożyjemy, zobaczymy. Coś jest w przygotowaniu, ale najpierw musimy wygrać mecz, a jeśli strzelę gola, to pewnie zobaczycie coś nowego.W tym tygodniu dziecko urodziło się również innej gwieździe Bayernu - Thiago Alcantarze. Jego syn Gabriel oraz Klara dostali wyprawkę od Bayernu Monachium , m.in. pluszowego misia czy malutkie ubranka.Bayern zagra z Darmstadt w sobotę o 15.30. Monachijczycy mają już zapewnione mistrzostwo Niemiec, natomiast Darmstadt jest już o krok od spadku z ligi pomimo trzech zwycięstw w trzech ostatnich meczach. Robert Lewandowski walczy o koronę króla strzelców, na trzy kolejki przed końcem ma 28 goli na koncie - o jednego więcej od Pierre'a-Emericka Aubameyanga (Borussia Dortmund ) oraz trzy więcej od Anthony'ego Modeste'a (FC Koeln), który już rozegrał swój mecz w tej kolejce.