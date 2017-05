PŚ w skokach. Jan Matura ogłosił zakończenie kariery

Jan Matura to dobrze znany zawodnik w stawce Pucharu Świata. W najlepszej lidze skoków Czech pojawiał się przez piętnaście ostatnich sezonów. Chociaż ,,Honza'' nie odnosił większych sukcesów, to jego najlepszym sezonem była kampania 2012/2013, w której Matura wygrał dwa konkursy na skoczni w Sapporo. Niedługo potem znowu stanął na podium i to przed własną publicznością. Na skoczni do lotów w Harrachowie Matura zajął odpowiednio trzecie i drugie miejsce. Cały sezon zakończył na 10. pozycji w klasyfikacji generalnej. Najlepszym startem Matury na mistrzostwach świata było piąte miejsce na dużej skoczni w Val di Fiemme w 2013 roku.Niestety, ostatnia zima nie była udana dla 37-letniego Czecha. Skoczek 18 razy pojawiał się na zawodach Pucharu Świata, ale tylko 9 razy zdołał awansować do konkursu. Maturze nie udało się również zdobyć ani jednego punktu do klasyfikacji generalnej. - Wiedziałem, że mogę nadal startować, ale doszedłem też do pewnych wniosków. Mimo że w moich skokach wciąż prezentowałem jakiś poziom, nie był to poziom światowy - mówi Matura dla sport.idnes.cz.Skoczek zaczął również odczuwać coraz większe problemy zdrowotne, dlatego zdecydował się na zakończenie kariery tuż przed igrzyskami olimpijskimi, co rzadko się zdarza, bo zawodnicy zwykle chcą wystąpić na tak dużej imprezie. - Coraz bardziej zacząłem odczuwać profesjonalne uprawiania sportu. Doskwiera mi ból w obu kolanach, nasiliły się także problemy z plecami, a trzeba przecież myśleć o przyszłości - zauważa skoczek.Jan Matura pojawi się jeszcze na skoczni, by pożegnać się z czeskimi kibicami. Skoczek wystąpi w pokazowych zawodach w Łomnicy nad Popelkou, w Pucharze Kontynentalnym we Frenstacie oraz w letnich mistrzostwach Czech. Matura podkreśla jednak, że już w Planicy wiedział, że to jego ostatni konkurs Pucharu Świata, dlatego pozwoli sobie na odpuszczenie diety. - Wystąpię w tych zawodach, ale muszę się zmieścić w kombinezon - zaznaczył sympatyczny Czech.Matura był jednym z najstarszych zawodników występujących w Pucharze Świata. Koniec kariery 37-letniego Czecha oznacza, że ,,stara gwardia'' znana z początków sukcesów Adama Małysza liczy już tylko kilku skoczków. O ile Noriaki Kasai nie zamierza odchodzić ze skoków, to po igrzyskach w Pjongczang kariery mogą zakończyć tacy zawodnicy, jak Dimitrij Vassiliev, Jakub Janda, Simon Ammann oraz Janne Ahonen.