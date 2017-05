Siatkówka. Dawid Konarski zagra w tureckim Ziraat Bankasi Ankara

Jako pierwszy, już kilka tygodniu temu, informację o odejściu Konarskiego z ZAKSY podał jego manager, Georges Matijasević. Zawodnik, pytany przez polskie media o swoje plany poza granicami Polski, jeszcze wtedy odpowiadał, że nic mu o tym nie wiadomo. Tymczasem w piątek klub z Kędzierzyn-Koźla podał, że mistrz świata i zdobywca "podwójnej korny" w sezonie 2016/2017 opuści zwycięzców PlusLigi.- Postanowiłem spakować swój plecak po 9 latach grania w Polsce i spróbować czegoś innego. Kwestia finansowa również była mocno istotna, oferta przy której nie mogłem przejść obojętnie mając tylko jedno życie i jedno zdrowie, więc z niej skorzystałem - powiedział sam zainteresowany.Potwierdziły to zagraniczne media, podając, że Konarski w przyszłych rozgrywkach będzie występował w lidze tureckiej, a konkretnie w klubie Ziraat Bankasi Ankara. W tym sezonie zespół ten zajął 4 . miejsce w rozgrywkach, w walce o brązowy medal przegrywając z Fenerbahce Stambuł. Występowali w nim między innymi David Lee, Cristian Savani, Kay Van Dijk oraz Iwan Komarow.Dawid Konarski do ZAKSY przeszedł jako mistrz Polski z Asseco Resovii Rzeszów. Z klubem z Kędzierzyna-Koźla sięgnął po dwa kolejne zwycięstwa w PlusLidze oraz Puchar Polski. - Serdecznie dziękuję całej rodzinie ZAKSY! Dziękuję Fefe, że 2 lata temu znalazłem się w jego notesie i Sebastianowi, że tego nazwiska z notesu nie wymazał. Całemu sztabowi fantastycznych ludzi, z którymi miałem okazję pracować w klubie (Tomek, Michał, Oskar, Piotr, Paweł, Remik, Kamil, Ivo) i wszystkim osobom pracującym w strukturach klubu i na hali, to była ogromna przyjemność - podkreślił Konarski.