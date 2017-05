Liga Mistrzów. Gianluigi Buffon wyjaśnił, dlaczego zamienił się koszulkami z Kylianem Mbappe. Cudowna wypowiedź!

Buffon ma już 39 lat, ale nadal znajduje się w znakomitej formie i wydatnie pomógł "Starej Damie" w pokonaniu Monaco. Zatrzymywał również młodszego o 21 lat Mbappe, który jest jedną z największych, jeśli nie największą rewelacją tego sezonu w Europie.Buffon jeszcze przed końcem meczu wiedział, że to z nim chce się zamienić koszulkami. - To dlatego, że gdy byłem młody, nikt nie chciał wymieniać się ze mną, nienawidziłem tego - wyjaśnił bramkarz Juventusu.Jeszcze przed meczem Buffon mówił: - Urodził się w 1998 roku, prawda? Jeszcze zanim się urodził grałem na mistrzostwach świata we Francji . To jest najlepsze w tak długiej karierze, spotykasz dzieciaki, które jeszcze nie urodziły się, gdy miałeś za sobą już jakiś etap kariery. Pewnego dnia odkryłem, że udało mi się połączyć praktycznie trzy generacje. Grałem z piłkarzami urodzonymi w latach 50' i 60', a skończę grając z zawodnikami urodzonymi po 2000 roku. Mbappe ma niebywały talent i wydaje się ułożonym chłopakiem, co pomoże mu w karierze. Mam nadzieję, że będzie to wybitna kariera.