Ekstraklasa. Trabzonspor zainteresowany Vadisem Odjidją-Ofoe

Turcy interesują się Belgiem od pewnego czasu, a już niedługo mogą złożyć oficjalną ofertę. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do trenera Ersuna Yanala.Odjidja-Ofoe to drugi najlepiej zarabiający piłkarz ekstraklasy, dostaje rocznie ok. 600 tys. euro - mniej tylko od Artura Jędrzejczyka. Jego kontrakt jest ważny do lata 2018 roku, dlatego Legia rozpoczęła z nim rozmowy o przedłużeniu kontraktu. Jeśli nie przyniosą one skutku, to mistrzowie Polski mogą zdecydować się na jego sprzedaż, by cokolwiek zarobić na 28-latku.Odjidją-Ofoe interesują się również takie kluby jak New York City FC, Gent oraz Anderlecht. Belg w tym sezonie strzelił trzy gole i zaliczył osiem asyst w 25 meczach ligowych.