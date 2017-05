Premier League. Tottenham przegrał z West Hamem. Chelsea o krok od mistrzostwa Anglii

West Ham 1-0 Spurs FT:



Shots: 13-11

Pass accuracy: 68%-79%

Chances created: 10-7

Possession: 43%-57%



A result with huge implications. pic.twitter.com/s9f1VH1lD5 — Squawka Football (@Squawka) May 5, 2017

Jedynego gola w piątkowy wieczór na Stadionie Olimpijskim w Londynie w 65. minucie strzelił Manuel Lanzini. Przy bramce asystował Andre Ayew.Triumf "Młotów" na 100 proc. zapewnił im utrzymanie w Premier League. Porażka Tottenhamu oznacza zaś, że drużyna Pochettino ma już tylko iluzoryczne szanse na dogonienie Chelsea w ligowej tabeli i zdobycie mistrzostwa Anglii. W tej chwili "Koguty" tracą do "The Blues" cztery punkty. Piłkarze Antonio Conte kolejne spotkanie rozegrają dopiero w poniedziałek, kiedy na Stamford Bridge podejmą Watford. Jeśli Chelsea wygra ten mecz oraz w kolejny piątek na wyjeździe pokona West Bromwich Albion, to zapewni sobie szósty w historii tytuł najlepszej drużyny w Anglii.