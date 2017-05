Ekstraklasa. Ruch i Zagłębie nadal nie wygrywają

Chorzowianie przez cały mecz mieli więcej okazji do strzelenia bramki, ale Polacka pokonali dopiero w drugiej połowie. Świetną kontrę zaczął Nowak, Moneta popędził na bramkę, uprzedził obrońców i strzelił tak, że bramkarz Zagłębia nie był w stanie piłki zatrzymać.Stracona bramka przebudziła piłkarzy z Lubina. Ledwie 11 minut później był już remis. Piłkę z rzutu wolnego sprytnie za plecy obrońców zagrał Starzyński, a Tosik miał dużo czasu i miejsca, by strzelić tak, żeby Hrdlicka był bez szans.Dla Zagłębia był to ósmy mecz bez zwycięstwa. Lubinianie mają w tej chwili 22 punkty i zajmują najwyższą lokatę w grupie spadkowej. Wyprzedzić może ich tylko Wisła Płock . Ruch Chorzów, który nie wygrał piątego kolejnego spotkania, ma 17 punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Za nimi jest tylko Piast Gliwice, który zmierzy się w sobotę ze Śląskiem Wrocław