Siatkówka. Z Bielska-Białej do Radomia - Kamil Kwasowski zmienia klub

- Kamil Kwasowski pasuje do koncepcji drużyny. Od wielu lat był jednym z lepszych zawodników w elemencie odbioru zagrywki. Zabezpieczamy sobie przyjęcie na wysokim poziomie. Ponadto dysponuje mocną zagrywką. Jestem zadowolony z tego transferu. Myślę, że podniesie jakość drużyny i treningów - zapewnił trener Cerradu Czarnych Radom , Robert Prygiel.W Bielsku-Białej Kwasowski spędził ostatnie cztery lata. Nie były to najlepsze sezony pod względem sportowym, ponieważ BBTS od momentu uzyskania awansu do PlusLigi plasował się w końcówce stawki. Statystycznie Kwasowski był 34. przyjmującym rozgrywek 2016/2017. Zespół wspierał przede wszystkim w defensywie, co spowodowane było problemami zdrowotnymi, z którymi się zmagał.W ostatnich latach zawodnik grał również w Energetyku Jaworzno (2010-2013) oraz w Norwidzie Częstochowa (2006-2009). Zdobył złoty medal XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2007 roku oraz srebro mistrzostw Polski juniorów (2009). Karierę rozpoczynał na pozycji rozgrywającego.Dotychczas klub z Radomia potwierdził transfery Michała Filipa, Dejana Vincica, Norberta Hubera oraz Jakuba Rybickiego.