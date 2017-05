Siatkówka. Marko Ivović w Funvic Taubate?

Choć nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu, to zagraniczne media podają, że transfer zwycięzcy Ligi Światowej z 2016 roku, Marko Ivovica, do brazylijskiego Funvic Taubate jest niemal pewny. Klub ten zbudował swoją pozycję w czołówce ligi, wygrywając w Pucharze Brazylii z SESI. Teraz potwierdza wysokie aspiracje - w niedzielę powalczy o złoty medal rozgrywek z Sadą Cruziero. Grają w nim takie gwiazdy Canarinhos, jak Ricardo Lucarelli, Wallace czy Eder. W minionych dwóch sezonach Funvic zajmowało 3. miejsce w Superlidze.Marko Ivović był jednym z najjaśniejszych punktów Asseco Resovii Rzeszów w poprzednim sezonie. Niesatysfakcjonujący wynik klubu, czyli dopiero 4 . miejsce w mistrzostwach Polski oraz szybkie odpadniecie z Ligi Mistrzów sprawiły, że Serb postanowił zmienić pracodawcę. Będzie to jego drugie pożegnanie z klubem z Podkarpacia. Wcześniej, po świetnym sezonie zwieńczonym zdobyciem srebra Ligi Mistrzów i 1. miejsca w lidze, w 2015 roku odszedł do Biełogorie Biełgorod. Jak sam mówił, miesiące, które tam spędził były dla niego bardzo trudne, dlatego postanowił wrócić do Polski, którą nazywał swoim drugim domem.Ivović to kolejny zawodnik, który pożegna się z Asseco Resovią Rzeszów. Wcześniej wśród przyjmujących zrobili to Frederick Winters oraz Thomas Jaeschke. Kontrakty przedłużyli Thibault Rossard oraz John Gordon Perrin. Ważną umowę z klubem z Podkarpacia ma również Dominik Depowski, który poprzednie rozgrywki spędził na wypożyczeniu w Espadonie Szczecin