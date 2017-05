Siatkówka. W Bydgoszczy stabilnie, kapitan zostaje na kolejny sezon

- Źle oceniam miniony sezon. Na słaby wynik wpłynęło kilka elementów. Nie umiem jednak jednoznacznie wskazać dlaczego, był on aż tak słaby. Uparcie powtarzam, że nasz skład personalnie porównywalny był do m.in. do Lubina. Niemniej skończył się on porażką - powiedział prezes klubu, Piotr Sieńko, o walce bydgoszczan o uniknięcie barażów o PlusLigę.- Na pewno nie pomogły nam kontuzje, zaczynając od Wojtka Ferensa, na którym miała być budowana siła ofensywna. W trakcie sezonu pojawiły się urazy kolejnych zawodników, m.in Milana Katicia, Marcela Gromadowskiego. Od innych negatywnych ocen się powstrzymam. Szukając pozytywów, przy tak licznej i wyrównanej lidze utrzymaliśmy się. Chcę też podkreślić, że wiele meczów przegraliśmy w tie-breaku, kilkakrotnie nie wykorzystując swojego prowadzenia 2:1. Gdybyśmy je wygrali, nasza pozycja byłaby inna. Właśnie w tym upatruje nadziei na nowy sezon. Drugi pozytywny obszar, to systematycznie wzrastająca ilość wychowanków, nawiązując do czasów trenera Waldemara Wspaniałego. Z drugiej strony taka sytuacja jest istotna, bo buduje więź mieszkańców Bydgoszczy z zespołem i propaguje siatkówkę wśród dzieci i młodzieży - dodał prezes.Na razie jednak jedynym "odcięciem" klubu od minionego sezonu jest zmiana na stanowisku szkoleniowym. Zespół z Bydgoszczy przejmie znany z prowadzenia ONICO Warszawy Jakub Bednaruk. Podpisując nowy kontrakt z kapitanem Łuczniczki, Wojciechem Jurkiewiczem, władze klubu dały natomiast wyraźny sygnał, że cenią sobie przede wszystkim jego umiejętności pracy w zespole. - Wojtek przyszedł do nas jako człowiek z zewnątrz, natomiast po wielu latach tutaj, w sercach kibiców jest naszym człowiekiem z Bydgoszczy. Jego doświadczenie, osobowość, umiejętności i charyzma będą wpływały z korzyścią dla innych - powiedział Piotr Sieńko.Jurkiewicz w zespole z Bydgoszczy gra od sezonu 2009/2010. W minionych rozgrywkach wystąpił w 52 setach, zdobywając w nich 66 punktów. Ważne kontrakty w Łuczniczce mają Mateusz Sacharewicz, Piotr Sieńko, Kacper Bobrowski, Jakub Rohnka oraz Patryk Szczurek. Spekuluje się, że do klubu dołączy Michal Masny.