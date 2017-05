Siatkówka. Przebudowa Lotosu Trefla trwa, kolejny siatkarz poza zespołem

- "Miły" to świetny człowiek, z którym znakomicie się współpracowało. Wspólnie podjęliśmy jednak decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu, gdyż klub na przyjęciu potrzebuje wzmocnienia, a sam Miłosz również widzi swoją przyszłość w innym miejscu. Dziękujemy mu za występy w żółto-czarnych barwach i życzymy powodzenia w dalszej karierze - powiedział prezes Trefla, Dariusz Gadomski.Miłosz Hebda w ciągu dwóch lat zagrał w 48 ligowych spotkaniach Lotosu Trefla Gdańsk , w których zdobył 331 punktów. Do drużyny Andrei Anastasiego trafił z MKS-u Będzin . Wcześniej grał również w AZS-ie Częstochowa i PGE Skrze Bełchatów (2009-2010). Z gdańskim klubem zdobył Superpuchar Polski. Nie wiadomo, gdzie zagra w sezonie 2017/2018.Jest to trzeci zawodnik, który oficjalnie opuszcza zespół z Północy. Wcześniej władze klubu pożegnały się z Dmytro Paszyckim, który chciał zmienić pozycję na boisku w związku z czym nie mieścił się w koncepcji Andrei Anastasiego na nowy sezon, oraz Michal Masny, który ponoć ma wrócić do drużyny z Bydgoszczy . Kontrakty przedłużyli Mateusz Mika i Damian Schulz, a Piotr Nowakowski przeniósł się do Gdańska z Asseco Resovii Rzeszów.