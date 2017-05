Jacek Magiera: Moi zawodnicy wiedzą co muszą poprawić w swojej grze

W niedzielę o godz. 18 mistrzowie Polski zmierzą się na wyjeździe z Pogonią w meczu 32. kolejki LOTTO Ekstraklasy. Dla warszawiaków będzie to bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o obronę tytułu. Przed tygodniem, legioniści na własnym stadionie zremisowali 1:1 z Wisłą Kraków . Kolejna strata punktów może być dla nich bardzo bolesna.- To, co Legia musi poprawić zawodnicy wiedzą i nie będę mówił tego publicznie, aby nie ułatwiać sprawy przeciwnikom. Jesteśmy świadomi w jakim momencie sezonu jesteśmy. Nie będziemy robić rewolucji na sześć kolejek przed końcem sezonu. To tak jak maturzyści: długo pracujemy aby zrealizować swój cel jakim jest mistrzostwo Polski - powiedział na piątkowej konferencji prasowej Magiera.Trener Legii odniósł się także do meczu ze Szczecina z jesieni, kiedy Legia przegrała tam 2:3. - To będzie zupełnie inne spotkanie. Między innymi na jego podstawie będziemy przygotowywać drużynę. Nie zmieniamy koncepcji, szukamy recepty na skuteczność i walczymy. Jesteśmy w takim momencie sezonu, że musimy walczyć - stwierdził Magiera.- Pogoń to dobry zespół ale nie straszę swoich zawodników przeciwnikami. Patrzymy na swoje atuty. Sport jednak uczy pokory i absolutnie nie możemy lekceważyć przeciwnika. Zdarza się, że ci którzy przeciwnika lekceważą przegrywają. Mamy swoje założenia, dziś i jutro mamy jeszcze zaplanowane jednostki treningowe. Wszystko, co chcemy zagrać w niedzielę jeszcze przećwiczymy.Z powodu kontuzji w Szczecinie nie zagra Michał Kucharczyk. Piłkarz, jeszcze przed ostatnim meczem z Wisłą, doznał naciągnięcia więzadeł w kolanie. Chociaż przy Łazienkowskiej robiono wszystko, by skrzydłowy wrócił na spotkanie z Pogonią, to ten zostanie jednak w Warszawie - Kucharczyk prawdopodobnie nie zagra, bo w ostatnim czasie nie trenował z drużyną. Szanse na jego występ nie są duże ale to piłkarz, na którego bardzo liczę w końcówce sezonu. Pozostali zawodnicy są zdrowi - zapewnił Magiera.Relacja z meczu Pogoń - Legia w niedzielę na Sport.pl.