SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Wisła - Lechia w Ekstraklasie, hit w Anglii i we Włoszech, a w Hiszpanii trudne wyzwanie Barcelony

EKSTRAKLASA



15.30 Piast Gliwice - Śląsk Wrocław



Piast zajmuje ostatnie miejsce w grupie spadkowej i bardzo potrzebuje zwycięstwa, bo następny mecz



Typ Sport.pl: REMIS



18:00 Górnik Łęczna - Wisła Płock



Wydawało się, że Górnik znajduje się w beznadziejnej sytuacji i o utrzymaniu w ekstraklasie będzie mógł zapomnieć. Tymczasem odkąd Franciszek Smuda objął zespół z Łęcznej jego gra wygląda zdecydowanie lepiej. Górnik wygrał trzy z ostatnich pięciu spotkań i jest na trzecim miejscu w grupie spadkowej. Teraz zmierzy się z Wisłą, która kolejnym zwycięstwem może bardzo mocno przybliżyć się do utrzymania.



Typ Sport.pl: GÓRNIK



20.30 Wisła Kraków - Lechia Gdańsk



Po zwycięstwie nad Termaliką drużynę z Gdańska czeka dużo trudniejsza zadanie. Zadanie, któremu nie sprostała Legia w Warszawie. Wisła na wiosnę gra naprawdę dobrze i wciąż marzy o dogonieniu czołówki. Zwycięstwo z Lechią mocno by ją do tego przybliżyło.



Typ Sport.pl: WISŁA



INNE MECZE PIŁKARSKIE



15.30 Bayern Monachium - SV Darmstadt 98



Mistrz Niemiec może już sobie pozwolić na grę drugim składem, ale u siebie na pewno będzie chciał przypomnieć kibicom, dlaczego zdobył kolejny tytuł. Co więcej, o koronę króla strzelców wciąż walczy Robert Lewandowski, który ma tylko bramkę przewagi nad drugim w tej klasyfikacji Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem.



TYP Sport.pl: BAYERN



18.30 FC Barcelona - Villarreal



Jeśli Blaugrana wciąż marzy o zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii nie może się już potknąć. W sobotę czeka ją najtrudniejszy sprawdzian na trzy kolejki przed końcem ligi. Na Camp Nou przyjedzie piąty zespół tabeli, który w dwóch ostatnich meczach z Barceloną nie przegrał.



TYP Sport.pl: BARCELONA



20.45 Granada - Real Madryt



Zespół Zinedine'a Zidane'a w tej kolejce czeka dużo łatwiejsze zadanie. Real zagra na wyjeździe z przedostatnią w tabeli Granadą, która przegrała dziewięć z ostatnich dziesięciu spotkań i już jest pewna spadku do Segunda Division.



Typ Sport.pl: REAL



Poza tym dzieje się:



o 12.15 mecze hokejowych mistrzostw świata Elity: Łotwa - Dania, Szwajcaria - Słowenia



od 13.00 mecze 36. kolejki La Ligi



od 13.30 mecze 36. kolejki Premier League, w tym Hull - Sunderland (Kamil Grosicki), Swansea - Everton (Łukasz Fabiański)



od 15.00 mecze 29. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi



od 15.30 mecze 32. kolejki Bundesligi, w tym Borussia Dortmund - Hoffenheim (Łukasz Piszczek), Eintracht - Wolfsburg (Jakub Błaszczykowski)



od 15.45 mecze ćwierćfinałowe Polskiej Ligi Koszykówki mężczyzn



o 16.15 mecze hokejowych mistrzostw świata Elity: Białoruś - Czechy, Słowacja - Włochy



od 17.00 mecze 36. kolejki ligi francuskiej, w tym Nancy - Monaco (Kamil Glik)



od 18.00 mecze 35. kolejki Serie A, w tym Napoli - Cagliari (Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik)



o 20.15 mecze hokejowych mistrzostw świata Elity: Niemcy - Szwecja, Norwegia - Francja



NIEDZIELA



EKSTRAKLASA



15.30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań



We wtorek, drużyna Nenada Bjelicy sensacyjnie przegrała z Arką Gdynia w finale Pucharu Polski, a już w niedzielę zagra na wyjeździe w Niecieczy. Jak Lech zareaguje na trzecią porażkę w finale Pucharu Polski z rzędu? Faworytem spotkania w 32. kolejce będzie Lech, a utrata punktów utrudni poznaniakom walkę o mistrzostwo Polski.



Typ Sport.pl: LECH



18.00 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa



Legia straciła punkty w ostatnim meczu z Wisłą Kraków. Piłkarze Jacka Magiery grali ospale i nie przypominali drużyny walczącej o mistrzostwo Polski. W Szczecinie będą chcieli zaprezentować się lepiej, ale czy będą w stanie poprawić swoją grę w ofensywie?



