Siatkówka. Cuprum Lubin ma nowego trenera

Patrick Duflos był czynnym zawodnikiem do 2002 roku (grał jako rozgrywający, w kadrze wystąpił w 253 meczach). Jako trener od 2004 związany był z francuskim Arago de Sete. W Lubinie zastąpi Gheorghe Cretu, który typowany jest do objęcia stanowiska szkoleniowego w Asseco Resovii Rzeszów lub PGE Skrze Bełchatów Przed Patrickiem Duflos spore wyzwanie co najmniej powtórzenia wyniku, który Cuprum osiągnęło pod wodzą rumuńskiego trenera - 6. miejsca w PlusLidze. Może to być trudne, ponieważ kilka dni temu wspomniana Skra ogłosiła pozyskanie nowego rozgrywającego - Grzegorza Łomacza - który przez ostatnie lata stanowił o sile zespołu z Lubina.Nie wiadomo co z przyszłością pozostałych zawodników 6. zespołu polskich rozgrywek.