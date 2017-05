PlusLiga. Oficjalne: Nicolas Uriarte odchodzi ze Skry Bełchatów

O odejściu Argentyńczyka z drużyny wicemistrzów kraju mówiło się już od kilku tygodni. Włoskie źródła wskazywały, że do Skry ma przejść rozgrywający reprezentacji Polski, Grzegorz Łomacz, a siatkarz Albicelestes trafi do zespołu z Italii. Łomacz faktycznie przeniósł się do bełchatowskiego zespołu, a klub zrezygnował z kontynuacji współpracy z Uriarte.- Gdy otrzymałem propozycję przejścia do PGE Skry nie zastanawiałem się długo. Gdy dostajesz taką ofertę po prostu nie masz się nad czym zastanawiać. Miło jest być częścią tej drużyny - mówił Nicolas Uriarte cztery lata temu, gdy trafił do zespołu z Bełchatowa z argentyńskiego Buenos Aires Unidos. Przez kolejne sezony poprowadził PGE Skrę do zwycięstwa w mistrzostwach Polski (2014), Pucharze Polski (2016), Superpucharze (2014), wicemistrzostwa kraju (2017) i dwukrotnie brązowego medalu mistrzostw Polski (2015, 2016). Dla bełchatowskiego klubu zdobył w tym czasie 337 punktów w PlusLidze (124 blokiem, 118 atakiem i 95 zagrywką). Tegoroczną fazę zasadniczą zakończył na 4. miejscu w rankingu rozgrywających. W dwóch spotkaniach został nagrodzony statuetką MVP dla gracza meczu.Do tej pory kontrakty ze Skrą przedłużyli Mariusz Wlazły , Robert Milczarek oraz Karol Kłos. Nad tym samym ponoć zastanawia się Bartosz Kurek, który czeka na oficjalne przedstawienie następcy trenera Philippe'a Blain. Na ruch swojego kolegi oczekuje natomiast Artur Szalpuk, który najprawdopodobniej również zostanie w Bełchatowie . Nieoficjalnie mówi się, że władze klubu nie podpiszą nowych umów z Mariuszem Marcyniakiem oraz Jurijem Gładyrem.