Siatkówka. ZAKSA w przyszłym sezonie bez swojego asa

Nie podano jeszcze, do jakiego zagranicznego klubu przeniesie się atakujący. Spekuluje się o jego transferze do Turcji i zastąpieniu Konarskiego Zbigniewem Bartmanem.Dawid Konarski sezon 2016/2017 mógł zaliczyć do bardzo udanych. Z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle sięgnął po podwójną koronę - mistrzostwo i Puchar Polski, a poza tym był statystycznie najlepszym atakującym w kraju.W ZAKSIE spędził dwa lata. Do klubu z Kędzierzyna-Koźla trafił z Asseco Resovii Rzeszów (2008-2013 Delecta Bydgoszcz ). Współpraca z Ferdinando De Giorgim zrobiła z niego etatowego zawodnika nie tylko w lidze, ale również w reprezentacji. Co ciekawe, mistrzem Polski Konarski jest od trzech lat, czyli od zdobycia ostatniego złotego medalu przez klub z Podkarpacia. W swoim dorobku ma ponadto srebro PlusLigi (2014) oraz 2. miejsce zajęte w Lidze Mistrzów (2015). Jest mistrzem świata z 2014 roku i brązowym medalistą Pucharu Świata (2015).Do tej pory ZAKSA podpisywała nowe kontrakty. Po przejściu Ferdinando De Giorgiego i Oskara Kaczmarczyka do sztabu reprezentacji Polski, umowę przedłużono z Samem Deroo, a trenerem mianowano Andreę Gardiniego.