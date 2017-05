Liga Europy. Manchester United bliżej finału. "Czerwone Diałby" pokonały Celtę Vigo

Łoooooo! Marcus Rashford z wolnego i 1:0 dla United! Jednobramkowa zaliczka przed rewanżem na Old Trafford to już by było coś! pic.twitter.com/qjkkLgmYKg — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) May 4, 2017

Przed spotkaniem w Vigo wiadomo było, że faworytem rywalizacji jest drużyna Jose Mourinho. Manchester United swoją przewagę potwierdził też na boisku, gdzie byli zespołem dużo lepszym od Hiszpanów. Już przed przerwą goście mogli strzelić co najmniej dwa gole, ale w doskonałej formie był bramkarz Celty - Sergio Álvarez. Hiszpan bronił uderzenia Rahsforda, Henrikha Mkhitaryana i Jesse Lingarda.To, co nie udało się United w pierwszej połowie, udało się po przerwie. Sprawę w swoje ręce wziął bohater z ćwierćfinałowej potyczki z RSC Anderlechtem, czyli Rashford. W 66. minucie Anglik był faulowany przed polem karnym Celty. Niespełna 60 sekund później młody napastnik sam uderzył z rzutu wolnego, czym zaskoczył nie najlepiej ustawionego Álvareza.Rewanżowe spotkanie odbędzie się za tydzień, 11 maja na Old Trafford. Finał rozegrany zostanie 24 maja na Friends Arenie w Solnej, pod Sztokholmem. W środę, w pierwszym półfinale, Ajax Amsterdam pokonał u siebie Olympique Lyon aż 4:1.