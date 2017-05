Liga Mistrzów. Tajemniczy obrazek w półfinale. Simeone zachęcał napastnika Realu do transferu?

Dwie teorie

Duże zainteresowanie w Europie

Eksperci hiszpańskiej telewizji "La Sexta" bardzo często analizują około meczowe wydarzenia nawet kilka dni po jego zakończeniu. Tym razem zajęli się krótką rozmową napastnika Realu z trenerem Atletico. W drugiej połowie półfinałowych derbów Madrytu Diego Simeone podszedł do rozgrzewającego się Alvaro Moraty i zakrywając usta szepnął mu coś do ucha. Słowa Argentyńczyka wyraźnie rozbawiły piłkarza.W Hiszpanii powstały dwie teorie na temat słów wypowiedzianych przez trenera Atletico. Zdaniem Josepa Pedrerola z programu "Jugones" Simeone miał zażartować z sytuacji Moraty w klubie mówiąc: "Ile sytuacji popsuł już Benzema?".Z kolei według Melchora Ruiza z "Deportes Cope" Simeone próbował wykorzystać sytuację do zachęcenia zawodnika do transferu. "Chodź do Atletico" - miał powiedzieć Argentyńczyk.Zdaniem hiszpańskich mediów Moratę usługami Moraty zainteresowana jest Borussia Dortmund , kluby z Anglii (Chelsea i Totenham) oraz zespoły z Włoch (Milan i Juventus). Zawodnik jest również łakomym kąskiem na rynku chińskim.W tym momencie wydaje się jednak, że najbliżej sprowadzenia Moraty jest Chelsea. Antonio Conte jest wielkim fanem umiejętności tego zawodnika i mówi się o tym, że klub z Londynu jest w stanie zapłacić aż 65 mln euro za tego zawodnika.