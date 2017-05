UFC. Dana White mówi, że bracia Diaz mogą już nie wrócić do oktagonu

W ostatnich dniach Nate Diaz udzielił bardzo kontrowersyjnego wywiadu Arielowi Helwaniemu, w którym "przejechał się" po swoim pracodawcy, czyli UFC. Stwierdził m.in. że rewanżowe starcie z Conorem McGregorem przegrał, bo tego właśnie chciało UFC i sędziowie w tym pojedynku wiedzieli, że tak właśnie powinno być. W rozmowie z Helwanim powiedział wprost: - Decyzja sędziów była na jego korzyść, bo tego właśnie chciała firma (UFC).Dodał także, iż chętnie wejdzie do oktagonu ponownie, ale nie będzie przyjmował walk, które nie spełnią jego warunków finansowych.- Jestem biznesmanem i staram się robić interesy najlepiej, jak można. (.) Nie walczę dla zabawy. To nie jest dla mnie żadna zabawa. Ja teraz jestem na topie. (.) Jeśli zechcecie, abym wyszedł do walki w tym sezonie, to będzie musiało kosztować. Jeśli zobaczycie mnie w klatce, to będzie znaczyło, że moje kwoty zostały zaakceptowane - dodał Diaz.Odnosząc się do słów Nate'a na temat rewanżu z Conorem McGregorem, Dana White w rozmowie z TMZ.com, powiedział, że to tylko "głupia gadka", bo UFC nie ma wpływu na to, jakie decyzje podejmują sędziowie. Prezydent UFC zdradził także, iż oferował obu zawodnikom już kilka walk, ale wszystkie zostały przez nich odrzucone, a on nie potrafi powiedzieć, dlaczego. Dodał, że nie jest pewien, czy Nate i Nick w ogóle będą jeszcze kiedyś walczyć dla UFC. - Nie wydaje mi się, żeby oni w ogóle chcieli walczyć. Jeśli jednak zechcą walczyć za tydzień, albo już nigdy, to nie będzie to zależało ode mnie, tylko od nich - powiedział White w rozmowie z TMZ.com.Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl