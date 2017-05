UFC. Robbie Lawler powraca do startów, rywalem Donald Cerrone!

Robbie Lawler znany ze świetnych wojen z Rorym MacDonaldem czy Carlosem Conditem w swoim ostatnim pojedynku został brutalnie znokautowany przez Tyrona Woodleya, przez co utracił pas mistrzowski wagi półśredniej. Po tej walce miał pewne perypetie związane ze zmianą klubu, był także zestawiany z "Cowboyem" na UFC 205, lecz niestety walka ta nie doszła do skutku.Donald Cerrone po świetnej passie, jaką zanotował po przejściu do wagi półśredniej, przegrał sensacyjnie w walce z Jorge Masvidalem przez TKO w rundzie drugiej.Gala UFC 213 odbędzie się 8 lipca w Paradise, a wystąpią na niej mi. Amanda Nunes, TJ Dillashaaw, Cody Garbrandt czy Alistair Overeem.Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl