Siatkówka. Wojciech Grzyb zostaje w Gdańsku

- To bardzo ważny gracz, zarówno na boisku, jak i w szatni. Mimo 36 lat Wojtek wciąż potrafi grać na najwyższym poziomie i być filarem zespołu w bloku, ataku i zagrywce. W letniej przerwie nasz skład zostanie nieco przebudowany, ale cieszę się, że właśnie Grzyb zostanie w drużynie, gdyż jego doświadczenie może być kluczowe w procesie scalania zespołu i aklimatyzacji nowych siatkarzy - powiedział trener Lotosu Trefla, Andrea Anastasi. Gdańsk to piękne miasto, w którym siatkówka znakomicie się rozwija. Ostatni sezon wprawdzie nie był idealny, ale projekt drużyny na nowy sezon jest bardzo ciekawy i jestem przekonany, że w kolejnych rozgrywkach dostarczymy kibicom wielu emocji. Zżyłem się z fanami, z klubem, bardzo dobrze nam się tu mieszka i kto wie - być może Gdańsk będzie naszym miejscem również po zakończeniu mojej kariery - przyznał Wojciech Grzyb.Doświadczony środkowy w gdańskim zespole rozegrał dotąd 84 ligowe mecze, zdobywając 511 punktów. Jego kontrakt został przedłużony o rok, z opcją prolongaty o kolejny.Grzyb karierę rozpoczynał w SMS-ie Rzeszów . Później, w latach 2000-2009 grał w zespole z Olsztyna, by pięć kolejnych spędzić w Asseco Resovii Rzeszów. Przenosiny do Gdańska w 2014 roku zapewniły mu siatkarską "drugą młodość". Współpraca z Andreą Anastasim spowodowała, że ponownie został powołany do szerokiego składu reprezentacji Polski. W swojej karierze zdobył między innymi Puchar Polski (2015 rok), dwa mistrzostwa kraju (2012, 2013), trzy srebrne medale tej imprezy (2004, 2005, 2015) oraz wicemistrzostwo świata w 2006 roku.Dotychczas do Lotosu Trefla Gdańsk dołączyli Piotr Nowakowski (z Asseco Resovii Rzeszów) i Maciej Olenderek (ONICO Warszawa ). Umowy prolongowali Damian Schulz oraz Mateusz Mika. W kolejnym sezonie w tym klubie nie zagrają z kolei Michal Masny, Dmytro Paszycki, Bartosz Gawryszewski oraz Piotr Gacek, który zdecydował się skończyć karierę sportową.