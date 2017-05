Premier League. Tianjin Quanjian pewne pozyskania Diego Costy

Tianjin Quanjian chciało kupić Costę już w zimowym okienku transferowym. Chociaż napastnik, którego umowa z Chelsea ważna jest jeszcze przez dwa lata, wyraził chęć odejścia, to na jego sprzedaż nie zgodzili się londyńczycy. "The Blues" chcieli zatrzymać swojego najlepszego snajpera przynajmniej do końca sezonu, który m.in. dzięki niemu, może zakończyć się zdobyciem mistrzostwa i Pucharu Anglii.Chelsea skłonna jest jednak sprzedać Costę latem. Według brytyjskich źródeł kwota transferu może wynieść aż 76 mln funtów, a piłkarz tygodniowo zarabiać ma 570 tys. funtów (cztery razy więcej niż obecnie). Prezes Tianjin Quanjian przyznał, że jest już po rozmowach z agentem reprezentanta Hiszpanii.- Jedyne co mogę w tej chwili powiedzieć to to, że ustaliliśmy już warunki kontraktów z dwiema-trzema gwiazdami. Zawodnicy są z tego zadowoleni, a ich kluby gotowe do sprzedaży. Kwestią do ustalenia pozostały kwoty odstępnego - powiedział Yuhui.Latem na Stamford Bridge spodziewane są duże zmiany kadrowe. Brytyjczycy spekulują nawet, że Roman Abramowicz w najbliższym okienku transferowym wyda najwięcej pieniędzy od ponad 10 lat, kiedy budował zespół dla Jose Mourinho. Do Chelsea trafić mogą Romelu Lukaku z Evertonu, Alvaro Morata z Realu Madryt Alexis Sanchez z Arsenalu czy młoda gwiazda Celticu - Moussa Dembele. Według źródeł włoskich Antonio Conte bardzo mocno nalega też na sprowadzenie Leonardo Bonucciego z Juventusu.Według brytyjskich mediów Tianjin Quanjian latem, oprócz Costy, będzie chciało sprowadzić do siebie jeszcze przynajmniej jednego napastnika z grona: Edinson Cavani, Radamel Falcao, Pierre-Emerick Aubameyang, Karim Benzema i Nikola Kalinić.- Nie skłamię, jeśli powiem, że kontaktowaliśmy się z agentami każdego z tych piłkarzy. Rozmowy z niektórymi z nich wciąż trwają. Zawodnicy, którymi się interesujemy, muszą spełniać dwa wymagania. Po pierwsze, muszą pasować do stylu, który prezentujemy na boisku. Po drugie, muszą mieć odpowiednie nastawienie do transferu do ligi chińskiej - zakończył Yuhui.