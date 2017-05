Siatkówka. Adrian Buchowski zostaje w AZS-ie Olsztyn na dwa kolejne lata

- Zależało nam bardzo na przedłużeniu umowy z Adrianem - powiedział Prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM S.A. w Olsztynie , Tomasz Jankowski. - Wielokrotnie udowadniał w minionym sezonie, że jest wartościowym graczem. Gwarantuje stabilizację przyjęcia zagrywki, co ma ogromne znaczenie na boisku - dodał. - Jestem bardzo szczęśliwy, iż zarząd klubu jest zadowolony z mojej postawy w tym sezonie i obdarzył mnie zaufaniem - przyznał sam Adrian Buchowski. - Moją ambicją jest to, aby dać od siebie dla drużyny jak najwięcej oraz jak najwięcej się rozwijać. Mam nadzieję, że będę mógł to dalej robić pod okiem nowego szkoleniowca. Kiedy dowiedziałem się, że nowym trenerem będzie Roberto Santilli, nie wahałem się ani chwili i zgodziłem się, aby przedłużyć kontrakt - zakończył zawodnik.W sezonie 2016/2017 Adrian Buchowski o miejsce w składzie rywalizował z Wojciechem Włodarczykiem, Aleksandrem Śliwką i Ezequielem Palaciosem. W przyszłym nie będzie miał już tej sposobności - pierwszy przeniósł się do ONICO Warszawy, a drugi najprawdopodobniej do Lotosu Trefla Gdańsk . Statystycznie Buchowski był 51. przyjmującym poprzednich rozgrywek. Wystąpił w 45 setach, zdobywając łącznie 70 punktów - 61 atakiem, 4 blokiem i 5 asem serwisowym.Z Indykpolem AZS-em Olsztyn Buchowski związał się na dwa kolejne lata. Wcześniej pochodzący z Zielonej Góry siatkarz występował w Effectorze Kielce (2013-2016) oraz Jastrzębskim Węglu (2010-2011).W AZS-ie doszło do sporych zmian. Trener Andrea Gardini opuścił klub, by w przyszłych rozgrywkach pracować z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a na jego miejsce przyszedł znany z pracy w MKS-ie Będzin i Jastrzębskim Węglu Roberto Santilli. Z zespołem rozstali się wspomniani Wojciech Włodarczyk i najprawdopodobniej Aleksander Śliwka. Wcześniej kontrakty przedłużyli Daniel Pliński, Miłosz Zniszczoł, Michał Żurek i Jakub Zabłocki. Priorytetowo klub chce ponadto zatrzymać Pawła Woickiego.