Rallycross. Martin Kaczmarski znów sprawdzi się ze światową czołówką

- Sporo jeszcze przed nami pracy na torze i w garażu zanim będziemy mogli rozmawiać o naprawdę satysfakcjonujących wynikach. Chciałbym jednak z zawodów na zawody wykonywać pewien krok naprzód. Portugalia 2 tygodnie temu była chrztem bojowym w World RX, a i tak kilka razy udało się wskoczyć przed kierowców fabrycznych. Tak czy inaczej ciężko powiedzieć, na co mogę liczyć w Niemczech - rallycross jest wyjątkowo nieprzewidywalny. Mechanicy i inżynierowie wykonują niesamowitą robotę nad rozwojem naszej Fiesty, ja również dam z siebie wszystko i może uda się kogoś zaskoczyć - tłumaczy Martin Kaczmarski.W World RX po dwóch zawodach sezonu prowadzi ubiegłoroczny zwycięzca cyklu, Mattias Ekstrom w Audi przed dwójką kierowców Volkswagena, Johanem Kristofferssonem i Petterem Solbergiem. Sebastien Loeb, 9-krotny mistrz świata WRC, znajduje się obecnie dopiero na 6. miejscu, co dobrze pokazuje, jak silnie obsadzoną i wymagającą dyscypliną motorsportu jest rallycross.- Walka na torze jest wyjątkowo zawzięta. Mamy tu ścisłą światową czołówkę kierowców i coraz więcej zespołów fabrycznych. Wierzę jednak w siebie, mój zespół i to, że taki skok na głęboką wodę zaprocentuje i za 2-3 lata będziemy mogli rywalizować o miejsca w czołówce. Teraz odrabiam lekcję, którą każdy kierowca ma do odrobienia - dodaje Martin.Zawody World RX w Niemczech odbędą się w dniach 5- 7 maja. Kierowcy ścigać się będą na torze Hockenheimring o długości 1,24 km na nawierzchni w 60 proc. asfaltowej, a w 40 proc. szutrowej. Rekord okrążenia na tym torze należy do Pettera Solberga i wynosi 43 sekundy i 764 tysięczne.Relację z zawodów można będzie obejrzeć na żywo na kanale YouTube FIA World Rallycross Championship.