Kamil Grosicki piłkarzem miesiąca w plebiscycie "Sky Sports"

OFFICIAL: Kamil Grosicki wins PFA Fans' Premier League Player of the Month for April. pic.twitter.com/rJ5jg9BIJV — Squawka News (@SquawkaNews) 4 maja 2017

Tak prezentował się Grosicki w kwietniu:

Taki kwiecień @GrosickiKamil:

4 asysty,

25 prób dryblingu,

11 strzałów,

14 kluczowych podań.https://t.co/CXQPCi5E0b — Michał Zachodny (@mzachodny) 4 maja 2017

Stało się! Kamil Grosicki wygrał głosowanie na najlepszego piłkarza miesiąca zorganizowane przez telewizję "Sky Sports". Eksperci wybrali sześciu kandydatów do tytułu najlepszego piłkarza kwietnia w Premier League. Poza Grosickim byli to: Eden Hazard, Roberto Firmino, Christian Benteke, Christian Eriksen i Dele Alli. Głosowanie przeprowadzono na stronie internetowej stacji.Polak otrzymał 61 tysięcy głosów kibiców. Drugie miejsce zajął Roberto Firmino z Liverpoolu (10,368 głosów), a trzecie Eden Hazard (9,539 głosów). Miażdżąca przewaga Polaka to efekt głosowania polskich kibiców, którzy pokazali, że mocno wspierają swojego rodaka na boiskach Premier League.