Liga Europy. Szalony mecz w Amsterdamie! Ajax jedną nogą w finale

Początek meczu należał do drużyny gości, ale od 25. minuty, kiedy wynik spotkania otworzył Bertrand Traore, rozpoczął się koncert Ajaksu. Niecałe dziesięć minut później było już 2:0 za sprawą Kaspera Dolberga, który w sytuacji jeden na jeden nie zostawił żadnych szans Anthony'emu Lopesowi.Lyon do ataków ruszył dopiero po przerwie, ale zamiast zdobycia bramki kontaktowej stracił kolejnego gola. Tym razem drogę do siatki przyjezdnych znalazł Amin Younes. W 66. minucie w końcu skapitulował również Andre Onana. Chwilę później mogło być 2:3, ale w wyśmienitej sytuacji Fekir przegrał pojedynek z Onaną. Zmarnowana szansa szybko się zemściła, bo w 71. minucie na 4:1 dla Ajaksu podwyższył Traore.W ostatnim kwadransie atakowali jedni i drudzy, ale bramki już nie padły. Ajax, który wcześniej wyeliminował m.in. Legię Warszawa , wykonał duży krok w kierunku finału rozgrywek. Rewanż 11 maja w Lyonie.