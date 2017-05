La Liga. Poważna kontuzja Daniego Carvajala. W tym sezonie już nie zagra

Carvajal nie dokończył spotkania z Atletico i boisko opuścił tuż przed przerwą - jego miejsce na murawie zajął Nacho. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa Królewskich, Hiszpan doznał naderwania mięśnia w prawym udzie, co oznacza, że w tym sezonie już nie zagra. Powrót do pełnej sprawności powinien zająć obrońcy od trzech do czterech tygodni.Real pokonał Rojiblancos 3:0 po trzech bramkach Cristiano Ronaldo i jedną nogą jest już w finale Ligi Mistrzów. Rewanżowe spotkanie rozegranie zostanie 10 maja na Estadio Vicente Calderon.