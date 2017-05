Odchodzi legenda. FIFA pięknie żegna polskiego piłkarza plażowego, który kończy karierę

Boguslaw Saganowski retired from #FIFABeachSoccer after today's game with Tahiti.



All the best, Boguslaw! ???????????? pic.twitter.com/MvjJe1IBZ3 — FIFA.com (@FIFAcom) 2 maja 2017

We wtorek Polacy przegrali z Tahiti 4 :8 i tym samym zakończyli swój udział w mistrzostwach świata w beach soccerze. Było to również ostatnie spotkanie 40-letniego Saganowskiego, który jeszcze przed mistrzostwami zapowiadał, że impreza na Bahamach będzie ostatnią w jego karierze.Po meczu "Sagan" doczekał się pięknego pożegnania - koledzy z drużyny wzięli go na ręce i podrzucali, a następnie - wspólnie z rywalami z Tahiti - utworzyli szpaler. Wydarzenie to zostało odnotowane także przez FIFA. "Wszystkiego najlepszego, Bogusław" napisano na twitterowym profilu światowej federacji, który obserwuje ponad 10 mln użytkowników.Bogusław Saganowski to starszy brat Marka Saganowskiego, byłego piłkarza Legii, a obecnie trenera jej drużyny młodzieżowej. Oprócz tego jest on jednym z najwybitniejszych graczy w historii beach soccera.Choć nikt nie prowadzi dokładnych statystyk w piłce plażowej, to sam Saganowski stwierdził niedawno w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", że rozegrał ponad 270 spotkań, w których strzelił ponad 350 goli.Jego firmowymi zagraniami były od zawsze bramki zdobywane uderzeniami przewrotką.